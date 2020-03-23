عاجل.. أمريكا تعلن عن إصابة 30 ألف مواطن بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة من فيروس كورونا"، مؤكدًا أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك، مشيرا إلى أن إرسال المساعدات الطبية إلى ولاية كاليفورنيا سيتم خلال 24 ساعة.





وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إرسال مساعدات طبية وأدوات الوقاية إلى واشنطن ونيويورك، متابعًا: "اتخذنا تحركات قوية خلال هذا الشهر ليتجاوز الأمريكيون أزمة فيروس كورونا"، مستكملًا: "نحن نمر باختبار كبير، ونقوم بكل ما وسعنا لدحر هذا العدو المخفي"، مؤكدًا: "نحن في حرب ونحارب عدوًا مخفيًا".





ووجه حديثه إلى الأمريكيين، قائلًا: "نحن معكم، ونحن متحدون، ولستم في عزلة"، مؤكدًا أنه ليس هناك وحدة تعادل وحدة الولايات المتحدة، لديكم رئيسًا يحارب من أجلكم، ولن نتوقف حتى ننتصر، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يهاجم 144 دولة، وهذا شييء خبيث، ولكننا سننتصر بكل تأكيد.





في حين قال "بنس"، نائب الرئيس ترامب: "أجرينا أكثر من 250 ألف اختبار لكورونا للمواطنين خلال اليوم منها 30 ألف حالة إيجابية"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت الطوارئ الطبية في ولايات نيويوك وواشنطن وكاليفورنيا.



