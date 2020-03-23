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خبر سار لنجوم يوفنتوس بشأن فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:33 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن يوفنتوس أجرى فحوصات طبية على جميع نجوم الفريق بعد ثبوت إصابة ثلاثة من نجومه بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن يوفنتوس أجرى اختبارات طبية على كل لاعب وأن نتائج التحاليل جاءت سلبية باستثناء الثلاثي المصاب.
وذكرت الشبكة الإيطالية أن باولو ديبالا نجم يوفنتوس هو آخر لاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الإيطالي بعد الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي. 
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الاختبارات شملت كريستيانو رونالدو الذي كان في عزلة ذاتية مع عائلته في ماديرا بالبرتغال بالإضافة إلى الرباعي الذي غادر إيطاليا بعد 8 أيام فقط في الحجر الصحي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة ودوجلاس كوستا.
وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أنه عندما يعود هؤلاء النجوم إلى إيطاليا فسيكون عليهم أن يعزلوا أنفسهم لمدة أسبوعين.
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