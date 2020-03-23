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أول تعليق من حسين الشحات حول تراجع مستواه مع الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:30 ص
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حسين الشحات
حسين الشحات
محمد جمال
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تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن مستواه خلال الفترة الأخيرة، وعن إبتعاده عن التهديف. 

وقال حسين حسين الشحات في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أسعى دائما لتطوير مستوايا واستمع لنصائح فايلر"

وأتم: "انا بجتهد في التدريبات أما التهديف فهي حاجة بتاعة ربنا"

وتحدث الشحات، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة إصابته التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وأوضح حسين حسين الشحات في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا الحمد بخير والحديث حول الإصابات من الأفضل أن يتحدث عنها طبيب الفريق"

وتابع: "مستوى الأهلي يسير بشكل ممتاز والدليل النتائج ونسعى لإرضاء الجماهير"
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