الأهلي يخطط لتعويض بديل إكرامي





أفادت تقارير صحفية بأن الأهلي يُفاضل بين ثلاث حراس مرمى من أجل ضم أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت التقارير الصحفية أنه مع رحيل إكرامي فإنه سيتواجد كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي بالإضافة إلى الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وأكدت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مسئول في الأهلي أنّ أدارة النادي الأحمر رصدت ثلاث حراس إذا قررت التعاقد مع حارس مرمى لضم أحدهم ويتصدرهم محمود جاد حارس مرمى إنبي.

وأشارت التقارير الصحفية أن الأهلي يراقب أيضًا محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بعد مستواه المميز هذا الموسم بالإضافة إلى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على الرغم من بعض التحفظات عليه من قبل إدارة النادي.