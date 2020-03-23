منح العاملين بشركتي مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة حتى 31 مارس

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم خفض مستوى التشغيل إلى الثلث في مصنع الغزل والنسيج، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وعقب ظهور حالتين تم إعطاء 27 شخصًا إجازة، وعندما لاحظنا انخفاض التشغيل بشكل كبير لا يساوي مخاطرة العمال تقرر وقف التشغيل.





وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تم منح العاملين في شركتي "مصر" و"النصر للغزل والنسيج" بالمحلة إجازة بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية مارس الجاري، مشيرا إلى أن هناك حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا في المنطقة المحيطة بالشركة.





ووجه حديثه للعمال قائلًا: "أقول لـ 5 آلاف عامل في الغزل والنسيج الزموا بيوتكم مدة 15 يوما وعمل العزل الذاتي في المنزل.. لو سمحت متخرجش وخليك في عزل ذاتي وابعد عن الأولاد والأقارب شوية".



