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"ترامب": السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن أن السلطات الفدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك.

وأكدت منظمة الصحة، أن ما زال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتطور يوم بعد يوم، ولا يزال يمثل حالة طوارئ ذات أهمية دولية للصحة العامة، كما أعلنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وينصح بشدة جميع الدول، بالتحضير للاستجابة للحالات الإضافية واحتمال انتقالها على نطاق واسع، وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس كورونا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، المواطنين للحد من التعرض لمجموعة من الأمراض، ونقلها من خلال اتباع الاحتياطات المعتادة للنظافة، وهي كالتالي:

1- اتباع النظافة العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

2- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس.

3- تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض مرض الجهاز التنفسي كالسعال والعطس.

4- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

5- تجنب الاتصال غير المحمي مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية.

6- يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال بالحفاظ على المسافة وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بالأنسجة أو الملابس والتى يمكن التخلص منها، وغسل اليدين بعده.

7- داخل مرافق الرعاية الصحية، تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس ترامب

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