إيهاب جلال يحسم مصير نجم مصر المقاصة





كشفت تقارير صحفية أن مسئولي مصر المقاصة أحالوا ملف رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق في الموسم المقبل لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وذكرت التقارير الصحفية أن مسئولي مصر المقاصة رفضوا رحيل محمد إبراهيم في يناير الماضي وذلك بعد تلقيه عرضًا من الاتحاد السكندري.





وكان محمد إبراهيم قال في تصريحات تليفزيونية في الساعات الماضية:" تلقيت عرضًا أيضًا من بيراميدز وسأحدد وجهتي المقبلة وفقًا لمشاركتي باستمرار للانضمام لمنتخب مصر".





وعلى جانب آخر، قال حمد إبراهيم المدرب العام للفريق في تصريحات صحفية:"محمد إبراهيم نجم كبير والفريق في حاجة لخدمات جميع نجومه في الوقت الحالي خاصة وأنه في حال استكمال الدوري ستكون المهمة صعبة للبقاء في البطولة".





وأكدت التقارير الصحفية أنَّ محمد إبراهيم قد يرحل إذا وافق إيهاب جلال وتلقى عرضًا مناسبًا في المرحلة المقبلة.