Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الصحفيين' تعلن تأجيل سداد أقساط الإسكان الاجتماعي 6 أشهر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:04 ص
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تواصله مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق، وذلك في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر.

وقال "رشوان" في بيان له، إن الصندوق وافق على تأجيل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه اتفق مع محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقاب،  ورئيس لجنة الإسكان، على متابعته اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في ظل تلك القرارات، لحل أي مشكلات قد تواجه الزملاء أعضاء النقابة في تطبيقها على حالاتهم.
Advertisements

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: المصريين لن يجلسوا في بيوتهم طواعية.. ولابد من تدخل الدولة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لمدة 15 يومًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status