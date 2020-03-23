'الصحفيين' تعلن تأجيل سداد أقساط الإسكان الاجتماعي 6 أشهر

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تواصله مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق، وذلك في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر.





وقال "رشوان" في بيان له، إن الصندوق وافق على تأجيل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة.



