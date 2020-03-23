مسلسل "حكايات بنات 4".. ملخص الحلقة الثانية













اختتمت الحلقة الأولى من "حكايات بنات 4"، عندما قررت جميلة "أسماء جلال"، خوض تجربة جديدة بإنشاء جروب خاص بالبنات لاستكمال مسيرة "أحلام"، وفي الحلقة الأولى تم تعريف شخصيات أبطال العمل الجدد"عائشة، جميلة، نور، جايدا".مسلسل "حكايات بنات 4"، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلي حسين وآخرون.يعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثانية من "حكايات بنات"..١- بعد خوض "جميلة"، تجربة إنشاء جروب خاص بالبنات لحل مشكلاتهم، تلاقت من أصدقائها الكثير من الاعتراض، خوفاً عليها من الفشل، لأنها ليس لديها خبرات وتجارب كثيرة في السوشيال ميديا، كما أنها ليست 'أحلام' ولن تستطيع أن تنجح في هذه التجربة.٢_بينما 'عائشة' تفاجأت بأن والدها ذهب إلى جامعتها وتم تحويلها إلى قسم "العمارة"، الذي يرغب فيه والدها، الأمر الذي أغضبها كثيراً، ورفضت هذا القرار، لأنها مؤمنة بحلمها، ومصصمة على قسم "الميكانيكا".٣- بينما "جايدا" تفكر دائماً في صفحتها الخاصة بالموضة، وتسعى إلى تحقيق حلمها بأن تصبح "فاشونسيتا" معروفة ويحبها الكثير ويرتدي مثل ملابسها.٤- فيما تحاول "نور" أن توفق بين حياتها الجامعية كونها طالبة تستكمل دراستها وبين حياتها الزوجية كونها أم وتحاول أن توطد العلاقة بينها وبين زوجها.٥- أصيبت "جميلة" بالاكتئاب بعد فشل الجروب وامتناع البنات عن التفاعل معها في سرد حكاياتهم الخاصة، الأمر الذي دفعها بأن تقتنع أنها فشلت في هذه التجربة.٦- عائشة قررت أن تسعي إلي حلمها وأن تتدرب عملي في "الميكانيكا"، فطلبت من عم "صلاح"، وهو شخص تصلح عنده السيارة الخاصة بها، أن تنزل تدريب عنده في الورشة، وبالفعل وافق بعد إلحاحها الشديد، وطلب من "فاروق" ابنه أن يكون معاها خلال فترة التدريب.٧_بينما "جايدا" اقترحت فكرتها على أصدقائها "حسام، رامي"، رفض "حسام" فكرة جايدا معللاً أنه لا يحب أن يرتبط بفتاة لديها صفحة ومعجبين، بينما وافقها رامي الرأي، معللا ذلك أنها ستحصل من الصفحة الخاصة بها على هدايا وفلوس، بالإضافة إلى أنها ستصبح مشهورة.٨- فيما يخص "نور"، فهي تورطت مع "ثائر"، في مشهد تمثيلي، عندما اعترضت على طريقة تدريس "ثائر" لهم، حيث قام "ثائر"، بشرح المحاضرة في حديقة الجامعة.٩- "ثائر" تحبه فتاة تدعي "فريدة"، ولكنه يعامله كعادته بإهمال ولا يعطي لنفسه الفرصة لتجربة جديدة بعد انفصاله عن "سلمى"، فهو دائماً يخشي من العلاقات، الأمر الذي دفع "فريدة"، بأن تحكي حكايتها على جروب "حكايات بنات"، الخاص ب"جميلة".١٠- تفاعلت البنات مع حكاية "فريدة"، على جروب "حكايات بنات"، وعلم ثائر بأن فريدة تحبه، الأمر الذي دفعه للهروب منها وخلف موعده معها، بينما "جميلة"، شعرت بالسعادة والفرحة، عندما شعرت بأنها لم تفشل كما يقولون، وأن الأشياء في بداياتها تكون صعبة، واختتمت الحلقة بنظرات وابتسامات بين "جميلة" وشاب لم نعرف من هو حتي الآن.