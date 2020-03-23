Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسلسل "حكايات بنات 4".. ملخص الحلقة الثانية

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

اختتمت الحلقة الأولى من "حكايات بنات 4"، عندما قررت جميلة "أسماء جلال"، خوض تجربة جديدة بإنشاء جروب خاص بالبنات لاستكمال مسيرة "أحلام"، وفي الحلقة الأولى تم تعريف شخصيات أبطال العمل الجدد"عائشة، جميلة، نور، جايدا".


مسلسل "حكايات بنات 4"، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلي حسين وآخرون.


يعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثانية من "حكايات بنات"..

١- بعد خوض "جميلة"، تجربة إنشاء جروب خاص بالبنات لحل مشكلاتهم، تلاقت من أصدقائها الكثير من الاعتراض، خوفاً عليها من الفشل، لأنها ليس لديها خبرات وتجارب كثيرة في السوشيال ميديا، كما أنها ليست 'أحلام' ولن تستطيع أن تنجح في هذه التجربة.


٢_بينما 'عائشة' تفاجأت بأن والدها ذهب إلى جامعتها وتم تحويلها إلى قسم "العمارة"، الذي يرغب فيه والدها، الأمر الذي أغضبها كثيراً، ورفضت هذا القرار، لأنها مؤمنة بحلمها، ومصصمة على قسم "الميكانيكا".



٣- بينما "جايدا" تفكر دائماً في صفحتها الخاصة بالموضة، وتسعى إلى تحقيق حلمها بأن تصبح "فاشونسيتا" معروفة ويحبها الكثير ويرتدي مثل ملابسها.

٤- فيما تحاول "نور" أن توفق بين حياتها الجامعية كونها طالبة تستكمل دراستها وبين حياتها الزوجية كونها أم وتحاول أن توطد العلاقة بينها وبين زوجها.


٥-  أصيبت "جميلة" بالاكتئاب بعد فشل الجروب وامتناع البنات عن التفاعل معها في سرد حكاياتهم الخاصة، الأمر الذي دفعها بأن تقتنع أنها فشلت في هذه التجربة.


٦- عائشة قررت أن تسعي إلي حلمها وأن تتدرب عملي في "الميكانيكا"، فطلبت من عم "صلاح"، وهو شخص تصلح عنده السيارة الخاصة بها، أن تنزل تدريب عنده في الورشة، وبالفعل وافق بعد إلحاحها الشديد، وطلب من "فاروق" ابنه أن يكون معاها خلال فترة التدريب.


٧_بينما "جايدا" اقترحت فكرتها على أصدقائها "حسام، رامي"، رفض "حسام" فكرة جايدا معللاً أنه لا يحب أن يرتبط بفتاة لديها صفحة ومعجبين، بينما وافقها رامي الرأي، معللا ذلك أنها ستحصل من الصفحة الخاصة بها على هدايا وفلوس، بالإضافة إلى أنها ستصبح مشهورة.


٨- فيما يخص "نور"، فهي تورطت مع "ثائر"، في مشهد تمثيلي، عندما اعترضت على طريقة تدريس "ثائر" لهم، حيث قام "ثائر"، بشرح المحاضرة في حديقة الجامعة.


٩- "ثائر" تحبه فتاة تدعي "فريدة"، ولكنه يعامله كعادته بإهمال ولا يعطي لنفسه الفرصة لتجربة جديدة بعد انفصاله عن "سلمى"، فهو دائماً يخشي من العلاقات، الأمر الذي دفع "فريدة"، بأن تحكي حكايتها على جروب "حكايات بنات"، الخاص ب"جميلة".

١٠- تفاعلت البنات مع حكاية "فريدة"، على جروب "حكايات بنات"، وعلم ثائر بأن فريدة تحبه، الأمر الذي دفعه للهروب منها وخلف موعده معها، بينما "جميلة"، شعرت بالسعادة والفرحة، عندما شعرت بأنها لم تفشل كما يقولون، وأن الأشياء في بداياتها تكون صعبة، واختتمت الحلقة بنظرات وابتسامات بين "جميلة" وشاب لم نعرف من هو حتي الآن.



Advertisements

أخبار تهمك

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمريكا تعلن عن إصابة 30 ألف مواطن بكورونا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لمدة 15 يومًا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 11 ساعة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status