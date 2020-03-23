الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع مدافع الفريق

يسعي النادي الأهلي لحسم التجديد للعناصر الأساسية فى الفريق بعد طلب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي بدأ مفاوضات مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتمديد عقده لمدة 4 سنوات وتعديل القيمة المالية التي يحصل عليها.



