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الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع مدافع الفريق
الإثنين 23/مارس/2020 - 12:03 ص
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محمد جمال
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يسعي النادي الأهلي لحسم التجديد للعناصر الأساسية فى الفريق بعد طلب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي بدأ مفاوضات مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتمديد عقده لمدة 4 سنوات وتعديل القيمة المالية التي يحصل عليها.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار: "عقد ربيعة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وإدارة الأهلي قررت تمديده بعد رغبة السويسري رينيه فايلر باعتبار اللاعب أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق".
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