وزير قطاع الأعمال: 50% حجم خسائر الفنادق بسبب كورونا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الفنادق تأثرت بنسبة من 40 لـ50% حتى الآن بأزمة فيروس كورونا، موضحًا أن هذه النسبة مقارنة بالعام الماضي في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدًا أن الهم الأكبر لفيروس كورونا للحكومة ككل وليس جزء خاص، متابعًا: "لدينا سيناريوهات لكل ما نتنبأ به، ولا شك أننا سنخرج من أزمة كورونا، ولا شك أن العالم سيتخطى أزمة كورونا".





وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنهم ينظرن في الاعتبار للاقتصاد ما بعد كورونا؛ لأنه سيغير في التفكير والمفاهيم الاقتصادية، لافتًا إلى أن الصين لم تعد مكانًا للمستقبل بسبب الحرب التجارية، كما أنهم لن يتحملوا زيادة التلوث.





ونوه وزير قطاع الأعمال، بأن مشروع السيارات بين مصر والصين توقف الآن بسبب كورونا، وأن المصنع الأساسي في ووهان كان قد توقف، والآن بدأ يستعد لافتتاحه.





وتابع الوزير: "نحن مصرين على إحياء تجربة النصر للسيارات، وجار عمل دراسة من الصينيين كاملة عن السوق المصري والزبائن، ووصلنا للاتفاق مع الصينيين بتصديق من الرئيس، وقطعنا فيه شوطًا قارب على الانتهاء"، مستكملًا: "كنا بنبتدي بسيارات وصلت لـ450 كيلو، وبدأنا نستغنى عن الوقود في الـ10 آلاف كيلو توفر 8 آلاف جنيه".





يذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، كان أكد، خلال تصريحات سابقة، أنهم حاولوا تقليل وتخفيف كثافة العمال في المصانع حماية لهم حتى لو أتى ذلك على حساب الإنتاج، مؤكدًا أن صحة العاملين ومستقبلهم ومستقبل أسرهم أهم من الأموال، متابعًا: "أصبح لدينا مناوبات يومية أسبوعية، والقرارات لدينا أصبحت ليس مركزية حسبما يرى المسئول".





وأضاف: "الأم العاملة أولوية، وأعطينا لها إجازة للمكوث في المنزل، ولدينا119 شركة فعلنا فيها ذلك"، مستكملًا: "الأولوية لدينا للصحة، يليها الإنتاج، ولدينا مخزون نحاول بيعه لتخطي الأزمة الحالية".



