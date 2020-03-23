برلماني مطالبًا بوقف المترو: يمثل تربة خصية لانتشار كورونا

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إنه لا يستطيع أن ينكر جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، من خلال غلق المقاهي والمحلات، ابتداءً من الساعة السابعة مساء.





وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه من باب أولى وقف حركة المتر خلال الـفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المترو يمثل تربة خصبة جدًا لنقل فيروس كورونا.





ولفت إلى أن القطاع الخاص حتى الآن لم يقف مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مثل تسهيل اجراءات عمل بعض الموظفين من المنزل، أو الشغل على أكثر من شيفت، وهذا من شأنه تقليل الكثافات، وبالتالي تقليل انتشار الفيروس.



