أمريكا تسجل ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات بـ"كورونا"





قال مرصد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إنه "تم تسجيل 100 وفاة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 400 شخص على الأقل، منهم 114 في ولاية نيويورك، و94 في ولاية واشنطن و28 في ولاية كاليفورنيا".





كما سجلت الإصابات بالفيروس رقما قياسياً جديدا وهو 14 ألفا و550 إصابة جديدة على الأقل معظمها في ولاية نيويورك؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 ألفا.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



