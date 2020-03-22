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الكشف عن موقف الزمالك من عودة أحمد الشناوي

الأحد 22/مارس/2020 - 11:58 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك رفضوا فكرة التعاقد مع أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو بيراميدز يحاولون تسويق أحمد الشناوي للتخلص من خدماته بسبب حصوله على راتب سنوي كبير".


وتابع: "الحارس يحصل على 18 مليون جنيه، والزمالك رفض التعاقد معه لامتلاكه 3 حراس كبار هم أبو جبل وجنش ومحمد عواد".


وأتم: "ويرفض مسؤولو الزمالك أيضًا رحيل محمد صبحي في ظل تلقيه عدد من العروض الخليجية في الفترة الماضية".

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