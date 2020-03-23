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أسعار الذهب اليوم الإثنين 23/3/2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

أصيبت أسعار الذهب بحيرة ما بين كونها ملاذ أمن للاستثمار وتوجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 674  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 577.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر674 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  770.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392   جنيه.


أسعار الذهب أمس

تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر ليسجل متوسط سعر جرام الذهب من "عيار 21" الاكثر تداولا 680 جنيها للجرام، بعد تراجعه من 730 جنيه الاسبوع الماضي.


وسجل الجرام "عيار 18" 582.75 جنيه وسجل الجرام "عيار 24" 777.25 جنيه وبلع سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

770 إلى 773

عيار 22 

706 إلى 708

عيار 21

674 إلى 676

عيار 18

578 إلى 579

عيار 14

449 إلى 451

عيار 12

385 إلى 386

الاونصة

23.956 إلى 24.027

الجنيه الذهب

5,392 إلى 5,408

الكيلو

770.286 إلى 772.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 771.5جنيه         

 48.23 $

سعر الذهب عيار 22

 707.25جنيه

 44.21 $

اسعار الذهب عيار 21

675 جنيه           

42.20 $

اسعار الذهب عيار 18

 578.5جنيه

36.17 $

سعر الذهب عيار 14

450 جنيه

28.13 $

سعر الذهب عيار 12

385.75جنيه

24.11 $

سعر الذهب عيار 9

289.25جنيه

18.08 $

اسعار أوقية الذهب

23,227 جنيه

1,500 $

اسعار جنيه الذهب

5,400 جنيه

337.58 $

اسعار كيلو الذهب

771,500 جنيه

48,225 $
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