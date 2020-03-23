أسعار الذهب اليوم الإثنين 23/3/2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





أصيبت أسعار الذهب بحيرة ما بين كونها ملاذ أمن للاستثمار وتوجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 674 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 577.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر674 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392 جنيه.









أسعار الذهب أمس





تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر ليسجل متوسط سعر جرام الذهب من "عيار 21" الاكثر تداولا 680 جنيها للجرام، بعد تراجعه من 730 جنيه الاسبوع الماضي.



وسجل الجرام "عيار 18" 582.75 جنيه وسجل الجرام "عيار 24" 777.25 جنيه وبلع سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.









أسعار الذهب الأن



