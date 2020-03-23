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أسعار الذهب اليوم الإثنين 23/3/2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر
الإثنين 23/مارس/2020 - 12:00 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
أصيبت أسعار الذهب بحيرة ما بين كونها ملاذ أمن للاستثمار وتوجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 674 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 577.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر674 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392 جنيه.
أسعار الذهب أمس
تباينت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر ليسجل متوسط سعر جرام الذهب من "عيار 21" الاكثر تداولا 680 جنيها للجرام، بعد تراجعه من 730 جنيه الاسبوع الماضي.
وسجل الجرام "عيار 18" 582.75 جنيه وسجل الجرام "عيار 24" 777.25 جنيه وبلع سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
770 إلى 773
|
عيار 22
|
706 إلى 708
|
عيار 21
|
674 إلى 676
|
عيار 18
|
578 إلى 579
|
عيار 14
|
449 إلى 451
|
عيار 12
|
385 إلى 386
|
الاونصة
|
23.956 إلى 24.027
|
الجنيه الذهب
|
5,392 إلى 5,408
|
الكيلو
|
770.286 إلى 772.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
771.5جنيه
|
48.23 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
707.25جنيه
|
44.21 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
675 جنيه
|
42.20 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
578.5جنيه
|
36.17 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
450 جنيه
|
28.13 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
385.75جنيه
|
24.11 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
289.25جنيه
|
18.08 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,227 جنيه
|
1,500 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,400 جنيه
|
337.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
771,500 جنيه
|
48,225 $
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