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محمود حمدي يكشف سر لقب "الونش" وكواليس انضمامه للزمالك

الأحد 22/مارس/2020 - 11:55 م
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محمود حمدي
محمود حمدي
رامي بشاي
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قال محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن صلاح أمين هو من أطلق لقب "الونش" عليه.


وأضاف "حمدي خلال تصريحات لبرنامج زمالكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" صلاح أمين زميلي السابق بصفوف طلائع الجيش هو من لقبني بهذا الإسم بسبب طريقة لعبي بقوة ورجولة".


وأضاف الونش:" صلاح أمين من الشخصيات الجميلة، فبغض النظر عن كونه لاعب مميز، فيعشق المرح والدعابة مع جميع زملائه".


وعن كواليس انضمامه لصفوف الزمالك قال:" تيجانا وأحمد وأمير مرتضى هم من بدأوا في المفاوضات خلال تواجدي بنادي الجيش".

وواصل:" جئت في ظل كوكبة من نجوم خط دفاع الزمالك مثل علي جبر وأحمد دويدار ومحمد كوفي وغيرهم".

وأتم الوتش تصريحاته مؤكداً أنه يتذكر أول مباراة له بقميص الزمالك وكانت أمام سموحة بمنافسات الدوري الممتاز.
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