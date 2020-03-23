برلمانية تطالب بغلق فوري للكوافيرات لمواجهة "كورونا"

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة لتطبيق حظر التجوال، في إطار مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الشعب المصري لم يدرك حجم خطورة انتشار فيروس كورونا.





ونوهت "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، بأن هناك مجموعة كبيرة من النواب متضامنين لتطبيق حظر التجوال في مصر لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأشارت إلى أن الكوافيرات حتى الآن تعمل طوال اليوم، ولا توجد رقابة عليهم من أي جهة، مضيفة أن الحكومة قامت بما عليه في اطار مواجهة فيروس كورونا، ولكن على المجتمع أن يقوم بما عليه في هذه الأزمة، معقبًا: "يا جماعة خليكم في البيوت، ولازم نغلق الصالونات والجيم بشكل فوري طوال اليوم".



