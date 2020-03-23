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مدحت العدل عن كلمة الرئيس السيسي: قرارت على مستوى الحدث

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أشاد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تعليقا عبر حسابه بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.


وعلق مدحت العدل قائلًا: "حديث رائع للرئيس السيسي، وقرارات اجتماعية عظيمة وعلى مستوى الحدث، أرجو أن نكون جميعًا على نفس مستوى الوعي كي نعبر للأمان، ربنا يحمينا جميعًا".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  (كوفيد 19) خلال لقائه بعدد من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.



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