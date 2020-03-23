متحدث "تحيا مصر": "مش هنعدي أزمة كورونا غير واحنا في إيد بعض"

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك ضرورة لتوحيد الجهود لمواجهة أزمة فيروس كورونا، للوصول إلى كافة المستحقين بإذن الله.





وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الصندوق وضع 200 جهاز تنفس صناعي تحت إدارة وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "إحنا واثقين إننا مش هنعدي الأزمة غير وإحنا في إيد بعض".





وتابع، أن أي مواطن يريد أن يتبرع بشكل عيني للصندوق، عليه أن يتواصل هاتفيًا مع الصندوق على رقم 15118، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، معقبًا: "محتاجين نقدم قيمة مضافة لبلدنا في هذا الوقت الحرج".



