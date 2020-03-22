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إنبي يرحب بضم صالح جمعة ويرد على مفاوضات الأهلي مع اسامة جلال

الأحد 22/مارس/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع مدافع الفريق أسامة جلال.

 

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال حتى الآن سواء بشكل رسمي أو شفوي.

 

وأكد عبدالناصر محمد في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "علاقتنا كويسة بالنادي الأهلي، ولو تقدموا بعرض جيدا فسنوافق بالرحيل فورا"

 

وعن التعاقد مع صالح جمعة، أكد: "صالح لاعب مميز ومفيد لاي فريق وسيكون إضافة قوية ولكن راتبه كبير ولكن لو وافق على إمكانيات إنبي فسنقوم بضمه فورا".

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