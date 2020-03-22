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فيديوجراف| "القائد الإنسان".. قرارات عاجلة من السيسي لمواجهة أزمة كورونا ودعم المصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 11:38 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد نبيل
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة فيروس كورونا، ودعم الشعب المصري خلال هذه الأزمة,

وتستعرض "الفجر" في فيديوجراف أبرز القرارات وجاءت كالتالي:


وعلق الرئيس السيسي، على أزمة فيروس كورونا، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعددٍ من أمهات الشهداء، بمناسبة عيد المرأة المصرية، قائلًا: "إحنا مخبيناش عليكم حاجة"، لافتًا إلى أنه كان هناك دور يشكك في كل إجراء تفعله الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أن أقل ما يقال عن هذا الحديث أنه كاذب وبه افتراءات كثيرة، وهذا لا ينطبق على فيروس كورونا فقط، ولكنه متواجد في مصر منذ 80 عامًا، أدى إلى عدم ثقة المصريين.

وتابع: "إحنا هنخبي عليكم ليه؟، الأمر مش قاصر على مصر بس الأمر على الدنيا كلها"، مضيفًا: "ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا حتى الآن، ونسير بإجراءات علمية واحترازية حقيقية لمنع الانتشار المؤذي لفيروس كورونا".

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