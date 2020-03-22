أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد 22 مارس: سر تأجيل مفاوضات فتحي.. ونجم الأحمر يكشف كواليس عرض الزمالك

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 22 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 22/ 3 / 2020:-





مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم





صرح أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قرر اعتزال الكرة عقب وفاة شقيقته ووالدته.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر الأهلي:"والدتي كانت كل حياتي وحلمي طولان سبب عودتي للعب كرة القدم مرة أخري".





وواصل:"وحياتي توقفت بعد وفاة أمي، وكنت أشاهد مباراة الأهلي ودجلة عندما تلقيت خبر وفاتها".





وأوضح:" جريت في الشارع أجري وركبت تاكسي للوصول إلى الإسكندرية، وهاني العجيزي تحدث معي وأبلغني بأن والدتي في العناية المركزة".





وأشار:" في الطريق كنت أخطط لمستقبل أختي بعد وفاة أمي لأنها كانت قريبه منها جدا، وومكنتش أعرف انها توفت".





وزاد:" مكنتش أعرف حاجة بدون أمي وقلبي مات من بعدها ومبقتش بحس بحاجة من بعدها".





نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك





تحدث أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية دخوله النادي، وأصبح أحد أبناءه ولاعبًا في صفوفه.





وأكد أيمن أشرف في تصريحات لقناة "الأهلي"، أنه قام بالمشاركة في المرحلة الأولى بفرع مدينة نصر حتى أثبت كفاءته في الحصول على المرحلة الثانية.





وأضاف: "بعد عبوري للمرحلة الأولى دخلت المرحلة الثانية بالتتش والحمد لله حققت حلمي بالوجود داخل جدران القلعة الحمراء".





واختتم: " في البداية مكنتش مصدق نفسي إني قبلت في الاختبارات، وتمالكت نفسي وأردت أن أنجح حتى حققت ما أريد".





وكشف أشرف عن مفاوضات الزمالك، حيث أكد أنه تلقى عرضًا من القلعة البيضاء عندما كان لاعبًا في سموحة، ولكني فضلت العودة إلى الأهلي، ووقعت على بياض.





ويعتبر أيمن أشرف أحد أبناء النادي الأهلي، قبل أن يخرج للعب ضمن صفوف سموحة، ثم عاد مرة أخرى لتمثيل القلعة الحمراء حتى الآن".





فيروس كورونا وراء تأجيل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي





أجلت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو مع لاعب الفريق أحمد فتحي.





والتي كان أن الجلسة بين لجنة التخطيط وفتحي لحسم موقفه مع النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها نظرًا لوجود اللاعب خارج القاهرة زهذة المرة الثانية التي تؤجل بها.





وقررت اللجنة تأجيل الجلسة التي كان من المفترض ان تتم اليوم بسبب غلق جميع أفرع النادي بدايةً من اليوم وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالأمس كإجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس كورونا.





وكما ان هناك اتفاق سابق بين النادي الأهلي ونادر شوقي وكيل أعمال اللاعب على تأجيل الجلسة لموعد آخر خلال الأيام المقبلة.





ومن جانبه يذكر أن اللاعب أحمد فتحي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويسعى المارد الاحمر لتمديد عقد الجوكر بعد انتهاء فترته.





حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي





أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف القلعة البيضاء من الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد مرتضى منصور في تصريحات صحفية بأن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم الأهلي.





وتساءل رئيس الزمالك كيف يحدث مفاوضات مع حسام عاشور والجميع يتواجد في منازلهم بسبب فيروس كورونا؟.





وكشفت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط بالأهلي أبلغت حسام عاشور بأنه لن يكون متواجدًا في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





وعلى الجانب الآخر، علّق حسام عاشور على قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كاشفًا عن تعثر المفاوضات حول استمراره مع المارد الأحمر.





وذكرت التقارير الصحفية أن حسام عاشور البالغ من العمر 34 عامًا تم تصعيده للفريق الأول منذ موسم 2004 / 2005 ليصبح أحد العناصر الأساسية مع الفريق الأحمر.





مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي





تلقى أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي عرضاً من احد الأندية الخليجية خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وطلب فتحي من الأهلي تأجيل جلسة التفاوض على تمديد عقده مع الفريق التي كان من المقرر لها يوم الاحد الماضي بسبب العرض المغري المقدم له.





العرض الخلييجي المقدم لاحمد فتحي ليس الأول بل هناك عرض آخر مقدم من نادي بيراميدز ولذلك آجل فتحي الاجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لدراسة كافة العروض قبل حسم قراره.





وأبلغ فتحي مسئولو الأهلي بتأجيل جلسة اليوم لحين إشعار آخر بسبب ظروف خاصة ولكن تبين بأن اللاعب يماطل في عقد الجلسة لدراسة العروض.