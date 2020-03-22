الجهات الأمنية بالطائف تقبض على مقيم استهزأ بإجراءات الحماية من كورونا

ومن جهة أخرى أكد المغردون أن المقطع لوافد من إحدى الجنسيات الأجنبية، والذي يعمل في أحد المحلات بمحافظة الطائف.

ونشر المقيم، مقطع فيديو مصورًا وهو داخل مركبة يرتدي كمامة، بعدها قام بنزع الكمامة غير مبالٍ بها. ليخرج كيسًا من النقود المعدنية، ويتعمد البصق عليها .

كما ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءةً وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.





وأمس، انتقد كثير من السعوديين، الفيديو المتداول لمواطن ينتقد فيه طواقم التمريض الذين لا يألون جهدًا في مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، رغم المخاطر الجِسام التي يتعرَّضون لها أثناء قيامهم بهذه المهمة الوطنية.