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الجهات الأمنية بالطائف تقبض على مقيم استهزأ بإجراءات الحماية من كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت الجهات الأمنية بالطائف، من إلقاء القبض على مقيم من جنسية عربية "أبكم" استهزأ بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشر المقيم، مقطع فيديو مصورًا وهو داخل مركبة يرتدي كمامة، بعدها قام بنزع الكمامة غير مبالٍ بها. ليخرج كيسًا من النقود المعدنية، ويتعمد البصق عليها .

وأضافت المصادر أن المقيم يعمل في محل بيع الدجاج المبرد والبيض .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الوافدبن العرب وهو يوثق لحظة وضع لعابه على النقود المعدنية غير مبالٍ بجميع القرارات الاستباقية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ومن جهة أخرى أكد المغردون أن المقطع لوافد من إحدى الجنسيات الأجنبية، والذي يعمل في أحد المحلات بمحافظة الطائف.

كما ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن إساءةً وانتقاصًا للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي، ورجال الأمن، بأسلوب ساخر ومتهكم؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وأمس، انتقد كثير من السعوديين، الفيديو المتداول لمواطن ينتقد فيه طواقم التمريض الذين لا يألون جهدًا في مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، رغم المخاطر الجِسام التي يتعرَّضون لها أثناء قيامهم بهذه المهمة الوطنية.

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.




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