نجوم الفن بين الماضي والحاضر والمواقف تجاه الأزمات مع الدولة

على مدار التاريخ دائمًا ما يظهر نجوم الفن في الأزمات المختلفة المتواجدة في مصر، وهم القوة الناعمة لها الداعمين والواقفين منهم بأجرهم والبعض الآخر متطوع بنفسه لخدمة الجنود بالمجهود الحربي وبين الماضي والحاضر تجدهم في مقدمة الصفوف.



ونبرز لكم بوابة " الفجر الفني " من خلال هذا التقرير النجوم والنجمات بدرجة محاربات في الماضي والحاضر في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا المستجد



من هؤلاء الفنانين في الزمن الماضي في دعم القوات المسلحة، سواء بالتبرع بأجورهم والآخرين التطوع والعمل ممرضات في المستشفيات وعلى الجبهة في الحرب



1- أم كلثوم



كانت كوكب الشرق أم كلثوم، من أوائل المشاركين في دعم الجيش المصري بعد حرب 1967 وكان شعارها "الفن من أجل المجهود الحربي" أحيت العديد من الحفلات داخل مصر والدول العربية والأوروبية وتبرعت بكامل أجرها لصالح المجهود وأقامت حفلات بجميع محافظات مصر وحصلت على 150 ألف جنيه حينها، وحفلًا بالكويت وصلت لـ100 ألأف دينار كويتي، وحفلتين في فرنسا وتحديدًا في مسرح أولمبيك بباريس ووصل إيرادهما إلى 212 ألف جنيه استرليني، وخلال 3 سنوات جمعت الست حوالي 3 مليون جنيه، كما تبرعت بـ10 الأف جنيه مصري لإعادة تعمير محافظة بورسعيد بعد العدوان الثلاثي على مصر.



2- تحية كاريوكا



المعروف عن الفنانة تحية كاريوكا، وطنيتها الشديدة وقامت بحملات للتبرع للجيش المصري، كما تبرعت بجزء من مجوهراتها ووقتها قال لها الرئيس جمال عبد الناصر، انتي امرأة بألف رجل يا تحية" لترد عليه: "كله من خير مصر يا ريس".



3- نجوم في قطار الرحمة أبرزهم شادية وفاتن حمامة



شاركت الفنانة والدلوعة شادية، في "قطار الرحمة" وكان عن طريق جمع أموال من كل أرجاء مصر من الصعيد، وسواحلها، وواديها لتسليح الجيش المصري ورجوع هيبته وقوته بعد خسارته في حرب 1948 وشاركها العديد من النجوم ومنهم فريد شوقي، فاتن حمامة، شكري سرحان، فريد شوقي، محمد فوزي، والعديد



4- نادية لطفي



الفنانة نادية لطفي، تطوعت في التمريض بعد حرب الhستنزاف وحرب أكتوبر، وكانت تذهب إلى الجبهة وتخاطر بحياتها لرفع الروح المعنوية للجنود، وكانت لا تخجل من تنضيف أرضيات المستشفى لأنها تخدم وطنها والجنود المدافعين عنه، وقامت بعمل فيلم تسجيلي مع المخرج شادي عبد السلام، يحمل إسم "جيوش الشمس" وهو فيلم تسجيلى يحتوى على مشاهد حقيقية من أحداث حرب أكتوبر 1973، وسجلت خلاله النجمة المناضلة شهادات الجنود المصابين والجرحى عن الحرب داخل مستشفى قصر العينى.



كما تولت نادية لطفي، كتابة الرسائل من الجنود المصابين إلى أمهاتهم وذويهم.



5- عبد الحليم حافظ



شارك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في المجهود الحربي بصوته وخصص إيرادات حفلاته لها وكان من أشهر الحفلات في لندن وتحديدًا ألبرت هول، وحول إيرادها لخزينة الجيش المصري، وفيلم "أبي فوق الشجرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحول إيراداته جميعها إلى المجهود الحربي، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الوطنية.



6- عزيزة حلمي



تبرعت الفنانة عزيزة حلمي، بأن تقوم بكافة أعمال التمريض في مستشفى المعادي العسكري، ولم تتركها حتى خروج آخر جندي مصاب منها، وكانت دائمًا تقول: "أنا لم أنجب أولاد ولكن كل جندي مصري هو إبني"



7- أمال زايد



الفنانة أمال زايد، والدة الفنانة معالي زايد، كانت تقوم بتوزيع الشربات أمام منزلها على كل الحي في منطقة السيدة زينب ابتهاجًا بإنجاز القوات المسلحة في حرب أكتوبر.



8- سهير المرشدي



لم تتوانى النجمة سهير المرشدي عن زيارات الجنود المصابين في المستشفيات العسكرية والمدنية.



9- إسماعيل يس



تبرع الفنان الكبير إسماعيل يس، بشيك بمبلغ كبير جدًا وقدمه لرئاسة مجلس الوزراء، مساهمة منه في تسليح الجيش المصري كما قدم العديد من الأفلام عن القوات المسلحة.



وفي ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد يظهر نجوم الفن بالتكفل بعدد كبير من الأسر مشاركة منهم في الأعمال المجتمعية لمواجهة ما يحدث لأن بعض الأسر ما تعمل باليومية ومنهم من قُطع رزقه وتوقف حاله وأسرته، وجمعية رسالة هي من قامت بهذه المبادرة وتفاعل معها الفنانين بشكل كبير جدًا عن طريق تحدي بينهم ومنهم "تامر حسني، أحمد السعدني، شيكو، منى زكي، أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أصالة، درة، دينا الشربيني، غادة عبدالرازق، وغيرهم".