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صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد لضم مهاجم برشلونة

الأحد 22/مارس/2020 - 11:25 م
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برشلونة
برشلونة
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أفادت بعض التقارير الصحفية أن فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال يدرسان تحركات مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يُزعم أن برشلونة مستعد للتخلي عن الدولي الفرنسي قبل بدء موسم 2020-21 حيث يتطلعون إلى جمع الأموال المطلوبة للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز.

وفقًا لموقع Sport ، يستمتع الفريق الكتالوني بعروض بقيمة 100 مليون يورو (92.4 مليون جنيه إسترليني) لبيع جريزمان.


وأضاف التقرير أن كلا من مانشستر يونايتد وآرسنال في الحصول على خدمات ، الذي سجل 14 مرة في 37 مباراة مع برشلونة خلال موسم 2019-20.


يذكر أن ستستمر عقد جريزمان مع فريق برشلونة  لمدة أربع مواسم حتى صيف عام 2024.
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