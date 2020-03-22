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الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ

الأحد 22/مارس/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي للاطمئنان على صحته ، في ظل الأوضاع الحالية خاصة وأنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخراً وأبعدته عن أعماله ومحبيه وتمنى له موفور الصحة والعافية.

ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات.
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