هيفاء وهبي تتبرع لمستشفى رفيق الحريري والصليب الأحمر لمكافحة كورونا

انضمت الديفا اللبنانية هيفاء وهبي، لحملة لجمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها علي موقع الصور والفيديو "إنستجرام".





ورشحت هيفاء كل من الفنان فارس كرم واليسا وعاصي الحلاني ونجوي كرم ووائل كفوري وباسم فتوح من أجل الأنضمام للحملة التي تدعمها جميعة أجيالنا لجمع التبرعات ورشحت من خلال خاصة أنستجرام لتوسيع حملة التبرعات ونداء زملائها للأنضمام.





وتبرعت الديفا بمبلع 20 مليون ليرة لبناني من خلال برنامج الإعلامي مارسيل غانم لمستشفي رفيق الحريري التي تواجه فيروس كورونا، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني.





كما أنها تبرعت أيضا بنفس المبلغ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة والتبرع يبدأ من 80 الف ليرة للفرد الواحد.





وكانت هيفاء من أول النجمات اللاتي أوقفن تصوير أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية بسبب حرصها علي فريق عمل مسلسلها الجديد"أسود فاتح" وذلك بالأتفاق مع شركة الأنتاج ، والتزاما بتعليمات الامن بلبنان، حتي تمر تلك الازمة بسلام ويخرج علاج يقضي علي الفيروس.





ويشارك في بطولة "أسود فاتح" بجوار الديفا هيفاء وهبي كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.