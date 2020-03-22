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جابر القحطاني لـ المواطنين.. "ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن الإشاعات"
الأحد 22/مارس/2020 - 11:14 م
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الفجر السعودي
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قال أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، إن الفترة الحالية هي فترة التكاتف مع توجيهات وزارة الصحة السعودية، والبقاء في منازلنا والابتعاد عن الإشاعات.
وأضاف القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " الفترة الحالية هي فترة التكاتف مع توجيهات وزارة الصحة والبقاء في منازلنا والابتعاد عن الإشاعات أو الادعاءات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل سواء بإدعاء اكتشاف علاج أو خلطة أو التنظير فيما يخص الفيروس، وعلينا الحصول على الأخبار من مصادرها الموثوقة فقط " .
وكانت وزارة الصحة سجلت 119 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض.
ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.
وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".
وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".
وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".
وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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