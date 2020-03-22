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القاضي: تخفيض الفائدة 3%يحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

الأحد 22/مارس/2020 - 11:24 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
أمنية فوزي
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أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحزمة القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد المصري، التى كان آخرها دعم البورصة المصرية عن طريق ضخ 3.5 مليارات جنيه من البنك الأهلي وبنك مصر، والتى من المقرر أن تصل إلى 20 مليار جنيه بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القرارات السياسية التي تتخذها الدولة والقيادة السياسية الأخيرة في دعم الاقتصاد المصري والبورصة المصرية من شأنها أن تُسهم في الحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للعمل في البورصة، مشيرًا الى أن الهبوط الذي أصاب البورصة المصرية أصاب جميع البورصات العالمية بسبب الظروف العالمية، وانتشار فيروس كورونا.

وأكد القاضى أن قرار تخفيض سعر الفائدة 3% ساهم في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم إلى الاقتصاد القومي خلال الفتره المقبلة، خاصة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك تمكن في نهاية 2019 من الوصول إلى 20%، وهي النسبة المحددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "القاضى"، أن البنك يهدف خلال الفترة المقبلة الى زيادة المحفظة الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى معدلات أكثر من 20%.

وشدد القاضى على أن البنك يساهم في جميع المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي، والتى كان آخرها المشاركة في مبادرة "رواد النيل وسلاسل القيمة" التي يشترك فيها 12 بنكًا من بنوك مصر.



وكان قد أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر بضخ 3.5 مليارات جنيه في البورصة المصرية، قرارات واعية من القيادة السياسية على أهمية الاهتمام بدعم سوق المال.

وأوضح "القاضي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تدعم محدودي ومتوسطي الدخل بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة قوية للراغبين في شراء أسهم من البورصة والتداول بها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هناك نزول حدث في البورصات العالمية والبورصة المصرية، لكن رغم هذا النزول إلا أنه يُعد عامل استثمار جاذب لراغبي شراء الأسهم وتحقيق مكاسب على المدى الطويل لأن الأسعار ستعود لسابق عهدها.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا دعم البورصة البورصة المصرية البنك المركزي

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