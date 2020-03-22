أخبار برشلونة اليوم الأحد 22 مارس : إدارة البارسا تتلقى اخبار سارة من اللاعبين.. والاقتراب من الحصول على الصفقة الصيفية الأولى خلال ساعات

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 22 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 22 - 3 - 2020 :-





- برشلونة يبدأ مفاوضاته مع أول صفقاته الصيفية

كشفت بعض التقارير عن دخلول برشلونة في مفاوضات مع فريق فياريال حول ضم المدافع لبو توريس، وساهم لبو توريس بهدف وحيد وصنع هدفين في 26 مباراة لفياريال خلال موسم 2019-20، كما ان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، ظهر لأول مرة في إسبانيا في نوفمبر الماضي وتألق معهم، ومع ذلك وفقًا لصحيفة sport mole ، أن بدأ الفريق الكتالوني مفاوضات مع فياريال لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.





- مفاجأة سارة من لاعبي برشلونة إلى إدارة الفريق

ووفقا لتقارير حسب صحيفة الآس، إن لاعبو البارسا تفهموا الوضع الحالي (ازمة فيروس كورونا)، ونقلوا للرئيس بارتوميو موافقتهم على تخفيض الرواتب بعد تراجع الدخل المالي للنادي في هذه الفترة بسبب ايقاف البطولات، يذكر أن فريق ريال مدريد كان يدرس فكرة اتخاذ أيّ تدابير بشأن تفشي فيروس كورونا و حاليا النادي يستبعد تنفيذ قانون ERTE والذي ينص على تخفيض عقود اللاعبين.





- مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

وفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، إن فيليب كوتينهو متاسف لمغادرته ليفربول في عام 2018، وان اللاعب واجه وقتاً عصيبًا في برشلونة منذ ذلك الوقت، خاصة بعد اعجاب جماهير الريدز به في السنوات الماضية، وقرر فيليب كوتينهو العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة أحد الأندية الكبرى التي عرضت عليه الانضمام لها في الموسم المقبل (مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير - تشيلسي).





- صدمة قوية.. صفقة برشلونة المنتظرة تقترب من توتنهام

كشفت صحيفة "توتو سبورت" أن ويليان سينتقل إلى صفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعد أن دخل النادي الإنجليزي معه في مفاوضات جاده لضمه، وأشارت الصحيفة أن ويليان سينضم لصفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمه بشكل مجاني بسبب انتهاء عقده مع نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.





- صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مارتينيز يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن برشلونة سيقوم بدفع مبلغ 111 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان من أجل الحصول على خدماته، وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ بمراقبة لاوتارو مارتينيز في عام 2016 وذلك عقب تألقه في بطولة للشباب تحت 20 عامًا.





- برشلونة يخطط لخطف لاوتارو مارتينيز من قطبي مانشستر

أشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، إن ‏نادي برشلونة واثق من أنه سيتفوق على كلاً من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بينما يستعدون لدفع قيمة كسر الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 102,5 مليون يورو، وطلب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الإدارة ضرورة ضم اللاعب ليكون بديلا لسيرجو اجويرو الذي اقترب من الرحيل في نهاية الموسم.