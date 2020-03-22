ملك المغرب يأمر أطباء الجيش والدرك بالعمل على مكافحة "كورونا"

صرح مصدر رسمي مغربي، مساء اليوم الأحد، بأن الملك محمد السادس بن الحسن يأمر أطباء الجيش والدرك بـ"العمل سوية مع نظرائهم المدنيين" في عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنها "تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يوم 20 أبريل المقبل"، كما أقرت على قانوناً يقضي بـ"السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل"، وقررت "وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر"، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا .





وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن تعافي ثالث مصاب من فيروس كورونا، وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 96 حالة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.