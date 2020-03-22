Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملك المغرب يأمر أطباء الجيش والدرك بالعمل على مكافحة "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 11:08 م
Advertisements
ملك المغرب - الملك محمد السادس
ملك المغرب - الملك محمد السادس
الفجر
Advertisements

صرح مصدر رسمي مغربي، مساء اليوم الأحد، بأن الملك محمد السادس بن الحسن يأمر أطباء الجيش والدرك بـ"العمل سوية مع نظرائهم المدنيين" في عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية. 

وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنها "تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يوم 20 أبريل المقبل"، كما أقرت على قانوناً يقضي بـ"السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل"، وقررت "وقف إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر"، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن تعافي ثالث مصاب من فيروس كورونا، وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 96 حالة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملك المغرب كورونا المغرب

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يعلق على موقفه من عودة الدوري والكأس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحكومة المغربية تقرر وقف إصدار الصحف الورقية بسبب "كورونا"

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

المغرب تقر قانوناً يقضي بالسجن لكل من يخالف الحجر المنزلي

إيطاليا.. "دي مايو" يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس

عاجل.. سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. الحكومة المغربية تصادق على إعلان حالة الطوارئ الصحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

10:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status