جامعة الفيوم: تقديم طلبات الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي أول يوليو

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه حرصًا من إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على ضمان جودة طلبات الترشح المقدمة فقد تقرر تأجيل تقديم طلبات الترشح لجميع الفئات على مستوى كافة الجوائز إلى الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 28 يوليو 2020.



وأوضح بأن تأجيل تقديم طلبات الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي يأتي بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



