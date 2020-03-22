مرتضى منصور يعلق على موقفه من عودة الدوري والكأس

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أهمية سلامة المصريين بالمقارنة بإقامة المسابقات الكروية خلال الفترة الحالية.





وقال منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سلامة المصريين أهم من كل الأندية وأهم من إقامة الدوري والكأس".





وواصل:" قمنا بغلق أبواب النادي حفاظاً على سلامة أعضاء النادي، وجميع العاملين بالنادي قاموا بالحصول على مستحقاتهم رغم غلق أبواب النادي".





واسترد حديثه:" البعض يقول أن الزمالك سعيد بتجميد النشاط الرياضي في مصر، وري هو الرجوع للخلف والاستماع لعدة مداخلات لي تطالب بوقف النشاط فقط من أجل سلامة الشعب المصري".