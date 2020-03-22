Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الهجرة: تم التنسيق مع الطيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج

الأحد 22/مارس/2020 - 10:58 م
Advertisements
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تتواصل مع المصريين العالقين في المغرب والكويت والدول العربية بشكل مباشر، وهناك تنسيق مع سلطة الطيران المدني لإعادة المصريين العالقين منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا.

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الكثير من المعتمرين المصريين كانوا في المملكة، ونجحت مصر للطيران في إعادتهم من السعودية، وتم ارسال طيار إلى انجلترا أيضًا لإعادة العالقين.

وأشارت إلى أنه رغم قرار وقف رحلات الطيران، فتقوم الدولة بإعادة السياح إلى دولهم وتعمل الوزارة على اعادة المصريين، لكن بعض الدول لا توافق في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي هذه الحالة يتم ابلاغ العالقين بهذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهجرة الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

منذ ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يعلق على موقفه من عودة الدوري والكأس

منذ ساعة الا ربع

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 8 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ ساعة

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة العالقين من السعودية وأوروبا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

الجهل يزيد الأزمة.. إيراني يعالج مرضى كورونا بعطر مقدس

وزير الشباب: نحرص على الشفافية التامة في تقديم المعلومات للمواطنين

مجلس الوزراء: "مفيش مصلحة إننا نخبي أي معلومة عن الكورونا"

وزيرة التضامن: "الحمد لله ربنا ساترها معانا...وأزمة كورونا عالمية" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

10:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status