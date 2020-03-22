Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان الفرنسي يفرض "حالة طوارئ صحية" تدوم لشهرين

الأحد 22/مارس/2020 - 10:47 م
Advertisements
مجلس النواب الفرنسي
مجلس النواب الفرنسي
وكالات
Advertisements

أعلن مجلس النواب الفرنسي، مساء اليوم الأحد، أنه تبنى مشروع قانون يسمح فرض "حالة الطوارئ الصحية" لمدة شهرين؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". 

وصوّت النواب الفرنسيون على النص عن طرق "رفع الأيدي"، وغاب العدد الأكبر منهم لدواع صحية، وجاء تبنّي البرلمان بعد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.

هذا وتفرض حالة الطوارئ الصحية، التي ستطبق لمدة شهرين قيوداً على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية وهو ما سيحصل سريعا، ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.

ويتيح مشروع القانون للحكومة أن "تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، بالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، التي أجريت دورتها الأولى في يوم 15 مارس الجاري".

وبلغت حصيلة المصابين بالفيروس في فرنسا، حتيى مساء اليوم، 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة، سجّلت في الساعات الـ24 الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرنسا البرلمان الفرنسي

أخبار تهمك

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 5 ساعات

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي وكارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار

منذ 43 دقيقة

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وصول مركب إلى كفر الشيخ قادما من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| قفزة في ضحايا "كورونا" بكوريا الجنوبية.. وأمريكا تتخذ إجراء

ارتفاع إصابات كورونا في الصين لـ80778 حالة

سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفاع عدد الإصابت بفيروس كورونا في الجزائر إلى 201 حالة

عاجل.. إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

09:03 م

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status