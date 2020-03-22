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الصحة: 24 محافظة اكتشفنا بها حالات إصابة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:55 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد مسئول بوزارة الصحة، أن المعامل المركزية هي المكان المعتمد من منظمة الصحة العالمية لإجراء تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معقبًا: "إحنا مش مسئولين عن المتاجرة التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأماكن الخاصة".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن المعامل المركزية تجري التحليل مجانا، وهناك 18 فرع جديد بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف مسئول بوزارة الصحة أن 24 محافظة اكتشفنا بها حالات إصابة بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستساهم في عبور مصر من الأزمة.

وتابع: "مصر مازالت السيناريو الثاني من أزمة كورونا، ونحتاج إلى تكاتف المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية لعدم الوصول إلى سيناريو الثالث"، لافتًا إلى أن مصر تتبع خطة منظمة الصحة العالمية حرفيا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


ونوه إلى أن جميع الحالات المسجل إنجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخض للرعاية الطبية.
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