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'الوطنية للصحافة' تنعي اللواء أركان حرب خالد شلتوت

الأحد 22/مارس/2020 - 10:50 م
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القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، واحتسبته عند الله شهيدًا، داعية له بالرحمة لأسرته بالصبر والسلوان.

وناشدت الهيئة في بيان لها، منذ قليل، جموع المصريين، بأن يتعاملوا مع الظروف الحالية بمنتهى الجدية والحزم، حتى تعبر البلاد الأزمة بأقل قدر من الخسائر، وأن يلزموا بيوتهم في الأيام القادمة.

وطالبت الهيئة، الشعب المصري، ألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، وأن يساعدوا الدولة والأجهزة المسؤولة، في الجهود الكبيرة المبذولة، حتى نجتاز مرحلة الخطر.

وكانت قد نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز».

كما أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت نتيجة إصابته بفيروس كورونا، متأثرا بعمليات التطهير والتعقيم وأذاع موسي فى برنامجه “على مسئوليتى” نعى القوات المسلحة لأحد أبنائها الذى توفى مصاباً بفيروس كورونا، مترحماً لبطل القوات المسلحة، وموجهاً العزاء لأسرة الفقيد.

وبحسب "موسى" فإن القوات المسلحة نعت اللواء أركان حرب خالد شلتوت وذلك بعد وفاته أثناء مشاركته في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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