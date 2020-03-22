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وزيرة التضامن: "الحمد لله ربنا ساترها معانا...وأزمة كورونا عالمية" (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 10:51 م
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نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بزيادة المعاشات السنوية بنسبة 14% هذا العام، اعتبارً من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو، معقبة: "اللي بياخد 1000 جنيه هياخد 1114".

وأضافت أن جميع الوزارات تبحث قضية العمالة الغير منتظمة لتقديم لها الدعم اللازم، متابعة: "الحكومة تبحث خطة لدعم العمالة الغير منتظمة لحين المرور من أزمة فيروس كورونا".

ولفتت إلى أن ازمة كورونا عالمية ولا تخص مصر فقط، معقبة: "الحمد لله ربنا سترها معنا، ووزيرة الصحة تقوم بعمل رائع في مواجهة فيروس كورونا، ونحتاج من المواطنين الوعي والتوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن المصلحة مشتركة والمركب واحد"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وأوضح إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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