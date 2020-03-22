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تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

الأحد 22/مارس/2020 - 10:46 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على بعض الأخبار المتداولة ضد القلعة البيضاء خلال الايام القليلة الماضية 

 وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : البعض يعاقب النادي الأبيض ويعاقبني بسبب وطنيتي ودفاعي الدائم عن وطني.

وأضاف: أنا كنت أول من تصدى لعدد من الخائنين والكارهين لمصر".

وواصل:" كنت أكثر من دفاع عن قطاع الشرطة خلال ثورة 25 يناير وألقيت عدة محاضرات في مديريات أمن مصر، وكنت أول من طالب الدولة بغلق المدارس بسبب فيروس كورونا والمطالبة بمراقبة الأسواق لإيقاف جشع التجار".

واختتم حديثه:" البعض في الاعلام والصحافة يضطهد الزمالك بسبب نجاحي في النادي وقيامي بانشاء نادي نهري عالمي في الزمالك وما أقدمه لمصر دائماً".
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