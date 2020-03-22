Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء

الأحد 22/مارس/2020 - 10:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري؛ محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع إدارة المرافق، لغلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمراكز التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة المقررة للغلق أمام الجمهور من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة عدد من الميادين والشوارع بالمحافظة، ورصد المحافظ خلال الجولة كافتيريا تعمل داخل احدى نوادي النقابات وتقوم بتقديم الطلبات للجمهور بالمخالفة، حيث وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية وغلق المكان وتحرير المحاضر اللازمة.

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق، وكذلك التصدي بكل قوة لمن تسول له نفسه احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار.

وناشد المحافظ، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية فى التصدى للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس، كما تضمن القرار عدم سريان الغلق على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 8 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ ساعتين

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على موقفه من عودة الدوري والكأس

منذ أقل من ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على منتقديه ونادي الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

08:56 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

حسم الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من أزارو

10:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status