المنظومة التعليمية الموحدة | بوابة قناة عين التعليمية 1441 السعودية للتعليم عن بعد عبر رابط المنظومة وطريقة الدخول البوابة وتردد القناة

تصدرت المنظومة التعليمية الموحدة، اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، محرك بحث جوجل السعودية (الأكثر بحثًا)، وذلك لسريان العملية التعليمية بشكل طبيعي طبقًا لمنظومة "التعليم عن بعد" عقب قرار تعطيل الدراسة أسبوعين.





وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى (بوابة عين التعليمية)، وذلك لتسير العملية التعليمية بشكل منتظم وطبيعي، وذلك طبقًا المنظومة التعليمية الموحدة (التعليم عن بعد) عقب تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم إخلاء المدارس والجامعات والهيئات التعليمية للحد من تفشي هذا الفيروس القاتل.





بوابة عين التعليمية

وتوفر لكم بوابة عين التعليمية شرح جميع الدورس والمناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية المختلفة، كما تتيح لكم أيضًا خدمة الاختبار الإلكتروني في جميع المناهج تحت إشراف ولي أمر الطالب وتتم عملية التصحيح أونلاين.





ووفرت وزارة التربية والتعليم شبكة قنوات عين التعليمية المكونة من 12 قناة يمكن من خلالها متابعة شرح الدروس على مدار اليوم، وتم تقسيم القنوات كالتالي:-





- 6 قنوات للمرحلة الإبتدائية.

- 3 قنوات للمرحلة الإعدادية.

- 3 قنوات للمرحلة الثانوية.





وأكدت وزارة التربية والتعليم السعودية، على إتاحة قناة عين التعليمية عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لتسهيل مهمة التعليم على جميع الطلاب، كما يتم توفير تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة يسمي (حقيبة عين)، محمل عليه جميع المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية)، بالإضافة للمحتوى الرقمي الذي يحافظ على المستوى الدراسي للطلبة، أيضًا يتوافر بداخله دليل للأساتذة يمكن للمعلمين والطلاب التصفح من خلاله.





طريقة الدخول على بوابة عين التعليمية

نقدم لكم متابعينا طريقة الدخول على بوابة عين التعليمية، حيث يتم كتابة رقم الهوية، ثم كتابة كلمة المرور، ثم تقوم بعد ذلك بكتابة البريد الإلكتروني ورمز التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول.





تردد قناة العين الجديد 2020 IEN TV على النايل سات وترك سات





تردد قناة العين الجديد 2020 IEN TV على النايل سات



