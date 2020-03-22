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بنك مصر: إقبال كبيرعلى شهادة الـ 15%
الأحد 22/مارس/2020 - 10:41 م
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داليا الحسين
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قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن إطلاق شهادة بفائدة 15 % تصب في صالح المواطنين، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبيرا على الشهادة.
وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن حصيلة شهادة "إبن" مصر ذات الفائدة 15% الجديدة وصلت اليوم لمليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ 3 أو 4 مليارات جنيه.
ولفت رئيس بنك مصر إلى أنه رغم الإقبال الكبير إلا أنه لم يكن هناك تكدس أمام المواطنين؛ لأنهم استخدموا الوسائل الإلكترونية؛ وهذا يدل على وعي الشعب المصري، معقبا: "إحنا مش عايزين كاش عشان الورق بيتداول.. ووارد الإصابة بكورونا".
يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.
وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن حصيلة شهادة "إبن" مصر ذات الفائدة 15% الجديدة وصلت اليوم لمليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ 3 أو 4 مليارات جنيه.
ولفت رئيس بنك مصر إلى أنه رغم الإقبال الكبير إلا أنه لم يكن هناك تكدس أمام المواطنين؛ لأنهم استخدموا الوسائل الإلكترونية؛ وهذا يدل على وعي الشعب المصري، معقبا: "إحنا مش عايزين كاش عشان الورق بيتداول.. ووارد الإصابة بكورونا".
يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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