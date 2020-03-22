3 سيناريوهات لمستقبل ميسي ورونالدو بعد أزمة كورونا

أوقف فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" مسيرة الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، داخل ملاعب كرة القدم العالمية.





كورونا يوقف الدوري الإسباني والكالتشيو الإيطالي

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أصدرت قراراً بتأجيل مباريات كرة القدم في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" خاصة بعد إصابة تريي ثومبكينس لاعب السلة بريال مدريد الذي ثبتت إصابته بالوباء القاتل، كما قرر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ايقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب انتشار المرض الواسع وحصده الآلاف من الأرواح.





كيف يقضي ميسي أوقاته في توقف كورونا ؟

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني استغل فترة توقف مباريات الليجا الإسبانية بقضاء أوقات ممتعة داخل منزله مع عائلته وكلبه.





يستيقظ ليونيل ميسي في الصباح في وقت مبكر ليقضي أوقاته مع عائلته ويخرج لتناول الفطور مع أسرته ومن ثم يلعب بالكرة مع نجله ماتيو وكلبه.





أوقات فراغ ميسي لا تخلو من الشغب مع ابنه ماتيو الذي يحاول السخرية من حركات أبيه الأسطورة واحتفالات أخيه الأكبر تياجو.





المساء يشهد إقامة ميسي لحفل شواء في حديقة منزله وتناول العشاء مع عائلته وبعدها مساعدة تياجو في استذكار دروسه حتى لا تتسبب العطلة في التأثير على مستواه الدراسي وأخيرا تجلس أسرة الأسطورة الأرجنتينية لمشاهدة أحد الأفلام الإسبانية الممتعة.





رونالدو لا يكل من التدريبات في فترة توقف كورونا

وعلى الجانب الآخر لا يعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معني الراحة حيث يقضي فترة توقف مباريات الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا، في التدريبات البدنية داخل الجيم الخاص باللاعب.





يستيقظ النجم البرتغالي في أوقات مبكرة حيث يطلب من الطباخ الخاص تناول وجبة الإفطار ومن ثم يذهب إلى الصالة الرياضية ليبدأ التمارين الشاقة والتي يستعرضها من خلال صور عبر موقع التواصل الاجتماعي"انستغرام".





صاروخ ماديرا يقضي منتصف اليوم مع والدته للاطمئنان عليها بعد مرضها الأخير ثم يتناول وجبة الغداء مع عائلته والتي تكون صحية تماماً بلا أي دهون، وبعدها يتدرب قليلًا بالكرة.





ثم يأتي المساء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليشاهد بعض المباريات والأهداف القديمة له مستمتعا بذكريات الماضي مع عائلته.





3 سيناريوهات لمستقبل ميسي ورونالدو بعد أزمة كورونا

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام 3 سيناريوهات لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعد تفشي فيروس كورونا في معظم بلاد العالم وتوقف مسابقات كرة القدم وفيما يلي أبرز التوقعات:-





1- رحيل رونالدو عن الدوري الإيطالي

السيناريو الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوا رحيله عن الدوري الإيطالي بعد التفشي الواسع لوباء كورونا في إيطاليا وإصابة زميله دانييلي روجاني بفيروس "COVID – 19" وهوا الأمر الذي قد يدفع الدون للتفكير في العروض المقدمة حيث أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية عودة صاروخ ماديرا لقلعة ريال مدريد.





2- ليونيل ميسي يذهب إلى الأرجنتين

تفشي وباء كورونا المستجد في أوروبا بشكل واسع في قارة أوروبا قد يدفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتفكير بشكل جدي بالرحيل بعيدا عن القارة العجوز خوفاً من مستقبل كرة القدم في إسبانيا الذي أصبح مليئا بالضباب وأن الخطوة المقبلة قد تكون في مسقط رأس البرغوت الأرجنتين واللعب لمدة موسمين لأحد فرق الدوري الأرجنتيني ومن ثم إنهاء مسيرته في بلاده وذلك على غرار كارلوس تيفيز الذي عاد لفريقه بوكا جونيور.





3- الاعتزال قد يكون وجهة ميسي ورونالدو

الحل الأخير لدى ليونيل ميسي ورونالدو قد يكون اعتزال كرة القدم نهائيا بعد توقف الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"COVID – 19" واستمرار انتشاره في القارة العجوز وحصده الآلاف من الأرواح لاسيما ايطاليا معقل فريق الدون يوفنتوس الإيطالي خاصة أن النجمين العالميين قد حققا العديد من البطولات والأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر سواء مع برشلونة الإسباني أو ريال مدريد.