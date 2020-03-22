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سوريا تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان

الأحد 22/مارس/2020 - 10:13 م
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المعابر الحدودية
المعابر الحدودية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأحد، أنها "قررت إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريو"، مؤكدة على أن "القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل 23 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر"، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت الداخلية السورية: "يستثنى من القرار سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي، مساء الأحد، عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص قادم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وسبق أن أكدت الحكومة السورية مرارا عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا في البلاد رغم بدء التفشي في دول الجوار منذ أيام عدة، علما أن دمشق اتخذت حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول التفشي إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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لبنان كورونا سوريا

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