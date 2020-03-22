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'الصحفيين' تعلن موافقة جميع البنوك على تأجيل سداد القروض المُستحقة 6 أشهر
الأحد 22/مارس/2020 - 10:24 م
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ميسون أبو الحسن
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أعلن الكاتب الصحفي محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، عن موافقة جميع البنوك المتعاملة مع النقابة بالقروض الشخصية والإسكان الاجتماعي والسيارات، على تأجيل القروض المُستحقة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر.
وقال "خراجة" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن ذلك يأتي وفقًا لقرار البنك المركزي المصري في هذا الصدد، وبناءً على اتصالات قام بها "خراجة" مع كافة البنوك، بما فيها بنك ناصر الاجتماعي.
وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن حرص نقابة الصحفيين على مصلحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الظروف الراهنة الصعبة، التي تمر بها البلاد.
وكان قد أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وقال المركزي في تعليمات سابقة، إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد، كتابًا دوريًا لكافة البنوك، يوضح فيه آلية تنفيذ مبادرة تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة ٦ أشهر، بدون تحصيل عوائد أو غرامات تأخير.
وأكد البنك المركزي في كتابه، أن البنوك وشركات التمويل العقاري يجب أن تخبر العملاء بكافة وسائل الاتصال المتاحة، عن قرار تأجيل تحصيل الرسوم في حال الرغبة، بجانب ما سيتحمله من فوائد وفقًا للسعر الفائدة المُتفق عليه في بداية عقد التمويل، موضحًا أن من حق العميل قبول التأجيل أو رفضه وعلى البنك الاستجابة فورًا لرغبة العميل، سواءً بالتأجيل، أو السداد في مواعيده دون تحمل أي فوائد جديدة.
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