'الصحفيين' تعلن موافقة جميع البنوك على تأجيل سداد القروض المُستحقة 6 أشهر

أعلن الكاتب الصحفي محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، عن موافقة جميع البنوك المتعاملة مع النقابة بالقروض الشخصية والإسكان الاجتماعي والسيارات، على تأجيل القروض المُستحقة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمدة 6 أشهر.





وقال "خراجة" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن ذلك يأتي وفقًا لقرار البنك المركزي المصري في هذا الصدد، وبناءً على اتصالات قام بها "خراجة" مع كافة البنوك، بما فيها بنك ناصر الاجتماعي.





وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن حرص نقابة الصحفيين على مصلحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الظروف الراهنة الصعبة، التي تمر بها البلاد.



