طارق يحي يكشف حقيقة تسريح الأجهزة الفنية لفرق القطاع بالزمالك

كشف طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حقيقة الاخبار المتداولة الأنباء بخصوص تسريح الأجهزة الفنية لفرق القطاع بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر.









وقال يحيي خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك :" بصفتي رئيس قطاع الناشئين لم يصلني أي خطاب رسمي من الإدارة بشان تسريح الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي".





وفسّر يحيي الأنباء الكاذبة التي تم تداولها على بعض المواقع الالكترونية بالمغرضة والمقصود منها النيل من الزمالك ورئيس مجلس إدارته مرتضى منصور.