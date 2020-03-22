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وزير الشباب والرياضة يعلن تكفله بعلاج لاعب بلدية المحلة المصاب بالجلطة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:28 م
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وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
علي نبوي
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قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن تكلفه بعلاج أحمد السعدني لاعب بلدية المحلة المصاب بالجلطة.

وأضاف :"وزير الشباب والرياضة تابع حالة لاعب فريق بلدية المحلة المصاب، وأعلن تكفله بعلاج اللاعب والرعاية الصحية والطبية".

وتابع :"هذا هو الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه الرياضيين في مصر".
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