وزير الشباب والرياضة يعلن تكفله بعلاج لاعب بلدية المحلة المصاب بالجلطة

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن تكلفه بعلاج أحمد السعدني لاعب بلدية المحلة المصاب بالجلطة.



وأضاف :"وزير الشباب والرياضة تابع حالة لاعب فريق بلدية المحلة المصاب، وأعلن تكفله بعلاج اللاعب والرعاية الصحية والطبية".



وتابع :"هذا هو الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه الرياضيين في مصر".

