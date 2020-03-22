أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي وكارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ٢٢ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي والتخطيط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة وأول خطوة لخطف الصفقة المنتظرة وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





أيمن أشرف: رفضت عرض مغري من الزمالك لأجل الأهلي





قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى عرضا من الزمالك قبل العودة للقلعة الحمراء، عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"علمت من تامر النحاس، بأن عصام سراج مدير لجنة التعاقدات في الأهلي يريد ضمي للأهلي"





وزاد :"في ذلك الوقت الزمالك كان يريد شرائي من سموحة في يناير، وعرض عليا مبلغ مبالي كبير، ورفضت وتمسكت بالعودة للأهلي في نهاية الموسم عقب انتهاء عقدي".





الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي





أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف القلعة البيضاء من الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد مرتضى منصور في تصريحات صحفية بأن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم الأهلي.





وتساءل رئيس الزمالك كيف يحدث مفاوضات مع حسام عاشور والجميع يتواجد في منازلهم بسبب فيروس كورونا؟.





ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة





يسعى نادى الزمالك للحصول على خدمات جناح فريق المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب طاهر محمد طاهر تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالى، لرغبته فى تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجى أولا ويأخذ فرصته في أوروبا للسير على خطى محمد صلاح.





نجم الزمالك السابق يتبرع ببعض ممتلكاته فى مصر لمواجهة كورونا





أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصال هاتفى مع الكابتن أحمد رمزى نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والمقيم حاليًا بدولة الكويت.





و صرح أحمد رمزى لوزير الرياضة أنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا.





عمر النور: "نكسة ٦٧ أنهت مسيرة كبار الزمالك





قال عمر ابو النور، نجم نادي الزمالك السابق، إن نكسة ١٩٦٧ التي تعرضت لها مصر حين ذاك كان وراء إنهاء مسيرة لاعبين كبار داخل نادي الزمالك والدوري المصري، مشددا على أن هؤلاء النجوم كانوا في عز تألقهم الفني.





وأضاف خلال حواره مع الاعلامي شادي عيسى، مقدم برنامج ١٩١١ الذي يبث على شاشة الزمالك، أنه رغم احترافي بالدوري الكويتي وكان معه حسن شحاتة وطه بصري الا أن نجوم الزمالك كانوا يد واحدة، ولم يحدث اي مشكلة خلال مسيرة احترافهم بالدوري الكويتي.





أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي





عرض أحد الوسطاء على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية التفاوض مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعد أزمته الاخيرة مع الأحمر.





ويدرس الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور بعد رفض النادي الأهلي تمديد عقده مع الفريق بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





إنفراجة في الزمالك وقرار جديد لمساعدة الآسر الفقيرة من جانب لاعبي الفريق





حالة من الارتياح ينعم بها نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد الانفراجة المالية التي شهدها البيت الأبيض من مصادر مختلفة سواء الاستثمارات التي حدثت في سور النادى إلى جانب العضويات التي تم الموافقة عليها من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.





وقرر مرتضى منصور على الفور صرف مستحقات المدربين والموظفين والعمال وحصلوا عليها على مدار اليومين الماضيين، بالاضافة الى صرف مستحقات اللاعبين بداية من اليوم، الأحد، وفقاً لوعده لهم بعدما اجتمع بهم الأسبوع الماضى في الفترة الماضية سواء بتحقيق بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





كارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار





طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء عودة ثلاثي الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عودة ثلاثي الزمالك أحمد رفعت ورزاق سيسيه وأحمد فتوح لاعبى الفريق المعارين، عقب توضيح المدير الفني لحاجته الفنية للثلاثي خلال الموسم الجديد.





نجم بيراميدز يكذب شائعات الإنتقال للأهلي أو الزمالك





أشار نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول نبيل عماد دونجا، أن شائعات إنتقاله للأهلي أو الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية عارية تماماً من الصحة، مشدداً على سعادته في البقاء ضمن فريق بيراميدز.

وصرح دونجا لقناة "أون تايم سبورتس" في مداخلة تليفونية، حيث قال: "أنا مرتبط بعقد لمدة 4 أعوام مع فريق بيراميدز حالياً، لدي طموح كبير مع الفريق في الفترة القادمة، وأسعى للتويج مع الفريق