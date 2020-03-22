أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 مارس: قرار مفاجيء من زيدان.. التخطيط لضم صخرة إنتر ميلان.. تعليق مثير من نجم الريال بعد الهروب من الحجر الصحي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 22 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة الملكي لأندية برشلونة وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وليفربول على الصفقات الصيفية.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- زيدان يخطط لإستئناف النشاط الكروي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يستعد لتجهيز جميع السيناريوهات لإستئناف المباريات بعد القضاء على فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد وأنه من الممكن أن يضطر ريال مدريد للعب مباراة كل 48 ساعة ولهذا السبب يخطط المدير الفني الفرنسي لسيناريوهات متعددة بعد مرور أزمة الوباء.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة زيدان يبحث في الوقت الراهن عن إيجاد استراتيجية مناسبة لمحاولة احتفاظ اللاعبين بلياقتهم البدنية والفنية المناسبة استعدادًا لاستئناف كرة القدم في الفترة المقبلة، حيث نقلت إدارة الملكي لزيدان سيناريوهات مختلفة تفكر فيها رابطة أندية الدوري لاستئناف المباريات.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان على تواصل مستمر مع مساعده بيتوني ودوبونت مدرب الأحمال الذي وضع خطة العمل بجميع الاحتمالات التي قد تحدث ويدرك زيدان أن جميع جوانب التقويم يجب أن يأخذها في الاعتبار لأنها ستتسبب في نجاح أو فشل الموسم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يرغب في ترك أي شيء للصدفة من جانب الاستعداد البدني لأنه يخشى لعب عدد كبير من المباريات في أيام قليلة ويتابع زيدان نجوم ريال مدريد بشكل يومي ولا يخشى أي مشكلة بدنية عند عودتهم خاصة في وجود مدرب الأحمال دوبونت.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة الوحيدة التى تواجه خطة زيدان هي عدم وجود إيقاع تنافسي من جانب لاعبيه وهو الوضع الذي لا يوجد له أي حل في الفترة الحالية ويرى المدير الفني الفرنسي حاليًا أن السيناريو الأسهل هو مثل ما يحدث في الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث يخوض اللاعبين مباريات كثيرة دون إجراء الكثير من التدريبات وأن هناك سيناريوهات أخرى يعمل عليها النادي وجميعها تبث نوعًا من التفاؤل بمرور الوقت.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشئ الأكثر أهمية بالنسبة للجهاز الفني لريال مدريد في الوقت الحالي هو معرفة موعد عودة الفريق للتدريبات وإذا ما كانوا قادرين على العودة للتدريبات قبل أسبوع أو أسبوعين من استئناف كرة القدم أم لا.





- بروسيا دورتموند ينافس ريال مدريد على نجم رين

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن بروسيا دورتموند الألماني انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الشاب إدواردو كامافينجا صانع ألعاب رين الفرنسي.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بروسيا دورتموند يعتبر أحدث الأندية المنضمة إلى الفرق المهتمة باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا وذلك عقب تألقه في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتمامًا بضم النجم الشاب وذلك بعد أن استغنى الملكي عن ضم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.





وكشفت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند سوف يحاول ضم كامافينجا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





- ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يسعى لضم الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي.





وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن النجم الإسباني مع نابولي ينتهي في صيف 2023 وأن ناديه الإيطالي يرغب في تجديد عقده في ظل وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بخدماته.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول ينافس كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني على ضم رويز من نابولي الإيطالي.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن إدارة نابولي ترغب في الحصول على 74 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على النخلي عن فابيان رويز.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا خاض 32 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع نابولي في كل البطولات وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.





وقال ألفارو توريس وكيل أعمال فابيان رويز في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية:"لقد كان هناك الكثير من التغييرات في نابولي هذا الموسم، إنها سنة صعبة على النادي".





وعن حقيقة وجود مفاوضات مع نابولي لتمديد عقد رويز، قال توريس:"أجلنا المفاوضات حتى نهاية الموسم، هناك أندية مهة طلبت معلومات وأبلغنا نابولي بالفعل".





واختتم توريس تصريحاته قائلاً:"ليس هناك شرطًا جزائيًا في عقده الحالي مع النادي، لا أعرف حقًا قيمة رويز في الوقت الحالي".





- صراع إسباني على نجم بايرن ميونخ الألماني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ألمانية أن الأندية تستغل الفترة الحالية التي انتشر فيها فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى.





ونقلت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية عن صحيفة بيلد الألمانية أن تأثير الكورونا امتد إلى التطرق إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة الذي قد يكون أكثر سخونة بعد ارتباط إسم كبير آخر وهو النمساوي ديفيد ألابا بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2021 وأنه لديه خياران رائعان، الخيار الأول هو التجديد مع فريقه والخيار الثاني هو البحث عن تحدي جديد وسط ترقب كبار أندية إسبانيا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألابا البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر أحد الركائز الأساسية لبايرن ميونخ في السنوات الأخيرة خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيسر وهو مركزه الأساسي أو كمدافع أو وسط ملعب أو جناح هجومي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد عاد مرة أخرى لمحاولة التعاقد مع ألابا خاصة وأن سعره لن يكون مرتفعاً.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا يحظى بشعبية كبيرة داخل قلعة سانتياجو برنابيو وأن النادي الملكي حاول ضمه من قبل.





وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه منافسة من جانب غريمه التقليدي برشلونة، حيث أن ألابا تم عرضه على النادي الكتالوني في الساعات الأخيرة.





ونوهت سبورت الإسبانية أن المشكلة في برشلونة تكمن من الناحية المادية وليس أن سعر ألابا الذي لن يكون مرتفعاً لكن في الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب، حيث يتقاضى مع بايرن ميونخ الألماني 8 ملايين يورو سنويًا.





- صراع إسباني إنجليزي على نجم إنتر ميلان الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه يوجد الصراع مشتعل بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني وجوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع السلوفاكي سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن زيدان وجوارديولا تقابلا للمرة الأولى في الشهر الماضي خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وفاز السيتزنز بالمباراة بهدفين مقابل هدف واحد.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان لا يمانع فكرة التخلي عن سكرينيار في فترة الانتقالات المقبلة خاصة في ظل اعتماد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على الثنائي أليساندرو باستوني وستفيان دي فري.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كلا من جوارديولا وزيدان يطمحان في التعاقد مع نجم الدفاع السلوفاكي البالغ من العمر 25 عامًا خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب مؤخرًا مع ناديه.





وكشفت الصحيفة الإيطالية عن اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع الألباني الشاب ماراش كومبولا نجم دفاع هيلاس فيرونا الإيطالي وهو ما سيمنحه إمكانية التخلي عن سكرينيار من أجل الحصول على مقابل مادي مرتفع.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن سكرينيار شارك مع إنتر ميلان هذا الموسم في 32 مباراة وسجل هدفا في مختلف البطولات.





- ريال مدريد يفاجئ أشرف حكيمي بقرار جديد

بدأ مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في اتخاذ بعض الخطوات من أجل الحفاظ على اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب الفريق المعار إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.





ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة ‏موندو ديبورتيفو، إن ريال مدريد يريد أن يعرض على أشرف حكيمي عرض جديد ولمدة أربع سنوات حتى عام 2025 بعد عودته من الإعارة هذا الصيف.





ويقدم اشرف حكيمي مستويات مميزة مع فريق بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث يرى زين الدين زيدان مدرب الريال أنه سيلعب بشكل أساسي في الموسم القادم على حساب داني كارفخال.





الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في أوروبا ومعظم العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ومن أجل التصدي له لعدم التفشي.





- هازارد يبشر جماهير ريال مدريد

أرسل البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً لجماهير الملكي اليوم بشأن عودته من الإصابة.





واكد موقع ديفنسا سنترال على أن هازارد بات على مشارف العودة للمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة بالتدريات الجماعية





وأضاف الموقع أن هازارد أزال بالفعل الغرز من قدمه، وسوف يبدأ في برنامجه التأهيلي في المنزل تحت إشراف أخصائي تأهيل وآخر للعلاج الطبيعي.





وأوضح الموقع أن المرحلة المقبلة سيقوم هازارد بتدريبات كن أجل تقوية الجزء الضعيف في قدمه،ويليها تدريبات لتقوية العضلات، وأخيراً القيام بتدريبات الكرة، في محاولة للتعافي من إصابته بشكل سريع.





وقال يوفيتش في تصريحات اليوم "كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا، إنه خطئي، ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي"





وأضاف لاعب ريال مدريد:"أحاول فعل شيء مختلف كل يوم. ليس سهلًا البقاء في المنزل طوال الوقت، لأنني معتاد على التدريب أتدرب في المنزل كل يوم الآن، وأريد الاستعداد للعب عندما ينتهي هذا الحجر. لقد كنت أشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأحببت دائمًا ألعاب الطاولة، لذا لدي الكثير ونلعب واحدة كل ليلة أول شيء سأفعله بعد انتهاء العزل هو رؤية ابني واحتضانه، أردت العودة إلى بلجراد لرؤيته، لكن الوضع الحالي يمنعني، كما أرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتي أود مساعدة المواطنين أيضا، لكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي والمواصلة من حيث توقفت".

عبر اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه الشديد بعد خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة لبلده للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.