وزير الثقافة تطلق المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك" على شبكة الإنترنت

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت..الثقافة بين ايديك"، وذلك فى التاسعة مساء الثلاثاء 24 مارس الجاري.

قالت عبد الدايم، إن مبادرة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، وأشارت أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الدرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





وتابعت "وزير الثقافة"، أن البث يبدأ بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام فى دار الأوبرا ويتضمن رائعة أم كلثوم "حيرت قلبى" إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق، أداء النجمتان ريهام عبدالحكيم ومى فاروق، مشيرة إلى أن البث يتواصل يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، عروض باليه، أفلام قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات .





جدير بالذكر أن المواد متاحة على موقع وزارة الثقافة ‏ http://www.moc.gov.eg/ar/home





وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة ‏ https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw



